Красный крест: Йемен и Сомали - на грани массового голода

В заявлении комитета Красного креста отмечается, что ситуация с голодом в регионе усугубилась из-за засух и постоянных военных действий

Спасение от голодной смерти миллионов граждан в Йемене и Сомали - вопрос трех или четырех месяцев. Такое заявление в среду, 22 марта, сделал Международный комитет Красного креста (МККК), передает Reuters.

В заявлении МККК отмечается, что ситуация с голодом в регионе усугубилась из-за засух и постоянных военных действий, влияющих на посевы и блокирующие предоставление помощи региону.

"У нас, вероятно, есть окно продолжительностью от трех до четырех месяцев, чтобы избежать худшего сценария", - сказал на брифинге в Женеве глава операций МККК Доминик Стилхарт.

В организации утверждают, что для финансирования их работы в этих странах и других проблемных регионах, в частности, в Южном Судане и на северо-востоке Нигерии, необходимо около от $300 до $400 млн. Пока на нужды МККК в этих регионах выделены только $100 млн.

Кроме того, по данным МККК, в Сомали сейчас возросло количество случаев заболеваний холерой, вызывающей смерть у детей. В то время как в Йемене в среднем ежедневно 20 человек умирают от болезней или боевых ранений.

В общем, в Йемене, Сомали, Южном Судане и на северо-востоке Нигерии более 20 млн человек оказались в ситуации, когда им угрожает голодная смерть, говорят правозащитники.

20 февраля Организация Объединенных Наций объявила о голоде в отдельных районах Южного Судана. В экстренной помощи нуждаются почти 100 тысяч жителей страны.

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