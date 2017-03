У парламента Британии в Лондоне произошел теракт: есть убитые

Сотрудник полиции сообщил ВВС, что один человек был расстрелян возле офисного центра Portcullis House, где находятся офисы депутатов и их помощников.

Полицейский спецназ у здания парламента (фото - ЕРА)

Скотланд-Ярд подтвердил, что в результате применения огнестрельного оружия у здания парламента есть раненые. На лужайку у здания парламента приземлился медицинский вертолет.

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ