У парламента Британии в Лондоне произошел теракт: есть убитые

Возле здания британского парламента автомобиль наехал на пешеходов и произошла стрельба. Есть убитые и раненые

У здания Вестминстерсткого дворца, где заседает парламент Великобритании, произошел теракт. Об этом заявляет британский Скотланд-Ярд, сообщает The Daily Telegraph





Как сообщает ВВС , сначала британские политики и журналисты в соцсетях сообщили о стрельбе снаружи здания около 16:45 по киевскому времени. Свидетели также сообщили о том, что видели раненых, а внутри Вестминстерского дворца видели мужчину с ножом.





Сотрудник полиции сообщил ВВС, что один человек был расстрелян возле офисного центра Portcullis House, где находятся офисы депутатов и их помощников.









Полицейский спецназ у здания парламента (фото - ЕРА)





Как сообщает The Daily Telegraph , лидер Палаты общины Дэвид Лидингтон сообщил депутатам парламента, что было совершено нападение с ножом на полицейского. По его словам, нападающего застрелила полиция. Также сообщается о закрытии Парламентской площади для движения транспорта.





Скотланд-Ярд подтвердил, что в результате применения огнестрельного оружия у здания парламента есть раненые. На лужайку у здания парламента приземлился медицинский вертолет.





A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ - Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 22 марта 2017 г.





Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил в своем Twitter , что в результате наезда автомобиля на Вестминстерском мосту ранены пять человек. В соцсетях уже опубликовано видео этой машины, врезавшейся в ограду.







