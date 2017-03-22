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У парламента Британии в Лондоне произошел теракт: есть убитые

22.03.2017 17:06
Возле здания британского парламента автомобиль наехал на пешеходов и произошла стрельба. Есть убитые и раненые
У парламента Британии в Лондоне произошел теракт: есть убитые
Фото: ЕРА
У здания Вестминстерсткого дворца, где заседает парламент Великобритании, произошел теракт. Об этом заявляет британский Скотланд-Ярд, сообщает The Daily Telegraph.  

Как сообщает ВВС, сначала британские политики и журналисты в соцсетях сообщили о стрельбе снаружи здания около 16:45 по киевскому времени. Свидетели также сообщили о том, что видели раненых, а внутри Вестминстерского дворца видели мужчину с ножом.

Сотрудник полиции сообщил ВВС, что один человек был расстрелян возле офисного центра Portcullis House, где находятся офисы депутатов и их помощников.

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Полицейский спецназ у здания парламента (фото - ЕРА)

Как сообщает The Daily Telegraph, лидер Палаты общины Дэвид Лидингтон сообщил депутатам парламента, что было совершено нападение с ножом на полицейского. По его словам, нападающего застрелила полиция. Также сообщается о закрытии Парламентской площади для движения транспорта.

Скотланд-Ярд подтвердил, что в результате применения огнестрельного оружия у здания парламента есть раненые. На лужайку у здания парламента приземлился медицинский вертолет.


Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил в своем Twitter, что в результате наезда автомобиля на Вестминстерском мосту ранены пять человек. В соцсетях уже опубликовано видео этой машины, врезавшейся в ограду.


Как сообщает The Daily Telegraph, свидетели видели, как в сторону парламента бежал мужчина азиатской внешности и средних лет с 20 см ножом. Также известно, что полиция застрелила тремя выстрелами в грудь одного мужчину.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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