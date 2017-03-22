Эрдоган: Европейцы не будут в безопасности нигде в мире

Президент Турции призвал Европу уважать права человека и демократию

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что европейцы не смогут спокойно ходить по улицам всех городов мира, если Европа продолжит придерживаться своей текущей позиции. Об этом он сказал на мероприятии для местных журналистов в Анкаре, сообщает Reuters.

"Если Европа продолжит этот путь, ни один европеец в любой части мира не сможет ходить безопасно по улицам. Мы, как Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию", - сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме. Голосование относительно установления президентской формы правления пройдет 16 апреля.

Он также обвинил канцлера Германии в применении "нацистских методов". Эрдоган заявил, что Меркель "до сих пор применяет "нацистские методы" по отношению к его турецким братьям и сестрам в Германии".

Вчера президент Турции на митинге в Анкаре заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе.

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