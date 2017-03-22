"Русская прачечная": СМИ вскрыли, как из РФ вывели $22 миллиарда

В схеме отмывания российских миллионов задействованы банки Великобритании, Германии, Молдовы, Латвии, говорится в журналистском расследовании

Группа западных журналистов провела расследование, в ходе которого выяснилось, что Швейцария является одной из главных стран, где отмывались деньги сомнительного происхождения из России. Порядка $600 млн поступили на счета в швейцарских банках. Об этом в интервью DW Зильке Грунвальд из швейцарского журнала Beobachter, которая участвовала в расследовании.

Всего через схему, получившую название "Ландромат" или "Русская прачечная", по оценкам группы журналистов, из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее $22 млрд. По другим данным, сумма может составлять около $80 млрд.



Грунвальд привела в качестве примера деятельность крупного российского бизнесмена, подрядчика компании РЖД Алексея Крапивина.

Журналисты установили, что он получал деньги через эту систему посредством двух фирм - Redstone Financial и Gordox Corp. На его счет в женевском банке с 2011 по 2014 годы пришло, как минимум, $270 млн, утверждает Грунвальд.

По ее словам, в глобальной схеме отмывания российских миллионов были задействованы банки Великобритании, Германии, Молдовы, Латвии.

"Здесь тоже фигурировали два банка - латвийский Trasta Komercbanka и молдавский Moldindconbank. Деньги отправлялись через Латвию и Молдову далее - в Швейцарию", - сказала журналистка.

Грунвальд сообщила, что далее эти средства владельцы тратили на легальные покупки. Чаще всего речь шла о закупках строительных материалов и техники и оборудования для автомобильных гаражей, предметов роскоши.

"Всего было проведено более тысячи транзакций с использованием банковских счетов в Швейцарии", - добавила она.



Ранее на этой неделе сообщалось, что конкретно через британские банки, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, "отмыли" около $750 млн из России.



Кроме того, вскрылся и участник так называемоей молдавской схемы по выводу денег из страны-агрессора - эстонская "дочка" Danske Bank. В ней же отметился вышеупомянутый HSBC, а также UBS и Bank of China.



"Молдавская схема" подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на большую сумму. Когда приходило время платить по векселю, компании соглашались на это, но сообщали, что таких средств в их распоряжении нет. А поручителями по этим счетам выступали подставные компании из России и граждане Молдовы. Тогда в игру вступал молдавский суд, который обязывал поручителей в судебном порядке уплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдовы. Таким образом деньги со счетов российских компаний в молдавских банках, беспрепятственно выводились за территорию РФ, причем по решению суда.



"Всемирная прачечная" является модификацией "молдавской схемы", уточняют журналисты.



В начале этого года сообщалось, что Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за нелегальную схему вывода $10 млрд из России.Эту сумму вывели с помощью так называемых зеркальных сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка. Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы. В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.В эту схему были вовлечены около 12 компаний.Власти США считают, что у Deutsche Bank было много возможностей выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка ими не воспользовалось.

В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Швейцария обозначили график относительно возврата замороженных активов Виктора Януковича.

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