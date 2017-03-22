Умер раненый в ходе теракта в Лондоне полицейский - СМИ
22.03.2017 20:05
По данным The Guardian, сотрудник полиции, получивший ранение во время нападения у Вестминстерского дворца, скончался
Фото: EPA
Раненый в результате нападения в Лондоне полицейский скончался. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.
"Изданию сообщили, что сотрудник полиции был убит в результате нападения в Лондоне", - сказано в сообщении.
Сегодня, 22 марта, в центре Лондона у здания парламента Великобритании произошла серий нападения, в результате которых, по предварительным данным, погибли двое человек. Полиция Лондона рассматривает нападение возле британского парламента как теракт. Предварительно, нападавшие убиты.
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