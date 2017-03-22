Теракт в Лондоне: депутат пытался спасти раненого офицера: фото
Заместитель министра иностранных дел Британии, депутат Тобиас Эллвуд пытался помочь спасти жизнь раненого во время теракта в Лондоне полицейского. Об этом сообщает The Telegraph.
После того, как офицера обнаружили с ранениями, Эллвуд вместе с полицией попытался сделать искусственное дыхание и сдерживал кровотечение у пострадавшего.
Эллвуд, в прошлом военный, оставался с раненым до тех пора, пока на площадь Парламента не прибыли медицинский персонал и вертолет скорой помощи.
Позже депутат был замечен с окровавленными руками, он общался с полицейскими вблизи места происшествия, прежде чем вернуться в здание министерства.
Фото: telegraph.co.uk
"Я пытался остановить кровотечение, пытался сделать дыхание "рот в рот" в ожидании прибытия медиков, но я думаю, что он потерял слишком много крови, у него было много ран", - рассказал депутат журналистам.
Позже стало известно, что раненый в результате нападения в Лондоне полицейский скончался.
Сегодня, 22 марта, в центре Лондона у здания парламента Великобритании произошла серий нападения, в результате которых, по предварительным данным, погибли четверо человек вместе с нападавшим. Полиция Лондона рассматривает нападение возле британского парламента как теракт.
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