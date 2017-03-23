Комитет Конгресса: Трампа могли прослушивать

Глава комитета по разведке отметил, что прослушка велась на законных основаниях и никак не связана с РФ

Спецслужбы, возможно, действительно перехватывали некоторые звонки и письма президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава комитета Конгресса США по разведке Дэвин Нуньес, передает Би-би-си.

Нуньес сообщил, что, просматривая старые отчеты, обнаружил документы, которые могут основываться на прослушке Трампа. Однако эти данные собирались в рамках рутинной работы спецслужб и никак не были связаны с Россией.

"Это нормальный, рутинный сбор данных, судя по тому, что я увидел. Кажется, вся информация собрана законно", - сказал он.

По словам Нуньеса, эти данные были получены от разведки другой страны в рамках международного договора о сотрудничестве.

При этом Нуньес не смог подтвердить, что прослушка проводилась в здании Trump Tower, как ранее заявлял президент США.

4 марта Трамп обвинил 44-го президента США Барака Обаму в прослушке его штаб-квартиры в Trump Tower, написав об этом в Twitter. Позже пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что слова президента не стоит "понимать буквально".

5 марта Белый дом попросил Конгресс проверить заявления Трампа.

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