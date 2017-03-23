Австрия увеличила выплаты добровольно уезжающим мигрантам

Первая тысяча мигрантов, готовых покинуть Австрию и уехать на родину, получит около $1000

Власти Австрии увеличили в два раза выплаты мигрантам, находящимся в стране, которые добровольно готовы вернуться к себе на родину. Об этом сообщается в заявлении министерства внутренних дел Австрии, передает Би-би-си.

Первая тысяча мигрантов, готовых уехать, получит примерно по $1000.

Также власти Австрии обещают помочь с организацией транспорта жителям стран Ближнего Востока.

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил, что страну к 2019 году могут покинуть около 50 тысяч мигрантов.

21 марта сообщалось, что договоренности о комплексе мер предотвращения нелегальной миграции в Европу достигли на встрече в Риме министры внутренних дел семи европейских и трех африканских государств: Италии, Германии, Франции, Австрии, Мальты, Словении и Швейцарии, а также Ливии, Туниса и Алжира.

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