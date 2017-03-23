Теракт в Лондоне: нападавший был исламским террористом - полиция
Лондонская полиция считает, что мужчина, осуществивший в среду днем нападение в центре британской столицы, был по всей вероятности связан с исламским терроризмом. Об этом сообщает Би-би-си.
Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сказал, что личность нападавшего установлена, но не сообщил никаких подробностей.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.
22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.
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