Теракт в Лондоне: нападавший был исламским террористом - полиция

Полиция Лондона установила личность нападавшего, однако подробности пока не сообщаются

Лондонская полиция считает, что мужчина, осуществивший в среду днем нападение в центре британской столицы, был по всей вероятности связан с исламским терроризмом. Об этом сообщает Би-би-си.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули сказал, что личность нападавшего установлена, но не сообщил никаких подробностей.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

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