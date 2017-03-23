Большая стирка: карикатура DW на отмывание российских миллиардов

Журналисты расследовали коррупционные схемы вывода из России десятков миллиардов долларов, которые злоумышленники затем легализовали в банках Европы

Несколько крупных банков Великобритании журналисты-расследователи уличили в отмывании денег сомнительного происхождения из России. Об этом вчера, 22 марта, в интервью Deutsche Welle рассказала одна из участниц проекта расследований.

По различным данным, из России с 2010 по 2014 годы были выведены не менее $22 млрд. Расследователи полагают, что сумма может увеличиться до $80 млрд.

По этому поводу штатный карикатурист агентства Сергей Ёлкин изобразил "Большую стирку" российских коррупционных денег в Британии:





Помимо Великобритании, средства из России могли отмываться также в Германии, Швейцарии, Германии, Молдове и Латвии.

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