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Теракт в Лондоне: появились фото подозреваемого

23.03.2017 09:51
Атаковавший людей человек был за рулем автомобиля Hyundai, который зарегистрирован в Челмсфорде
Теракт в Лондоне: появились фото подозреваемого
Фото: news.sky.com

В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить, был ли мужчина один или действовал в составе группы.

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Нападавший был за рулем автомобиля Hyundai, который зарегистрирован в Челмсфорде.

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22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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