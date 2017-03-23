Теракт в Лондоне: появились фото подозреваемого
В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.
В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить, был ли мужчина один или действовал в составе группы.
Нападавший был за рулем автомобиля Hyundai, который зарегистрирован в Челмсфорде.
22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.
23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.
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