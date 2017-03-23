США призвали союзников по коалиции усерднее бороться с ИГ
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал победу над террористической организацией Исламское государство главной целью США в ближневосточном регионе. Глава американского внешнеполитического ведомства во время встречи стран-участниц международной антитеррористической коалиции в Вашингтоне призвал партнеров увеличить усилия в борьбе с общим врагом, передает Deutsche Welle.
Он объявил о намерении создать "зоны безопасности" на территории Сирии и Ирака, куда бы могли вернуться беженцы. Госсекретарь не уточнил, каким образом будет обеспечена безопасность и наблюдение за этими зонами.
По мнению Тиллерсона, кроме непосредственно военной операции, стратегия борьбы против терроризма должна включать обмен разведывательной информацией, сотрудничество в области пограничного контроля, а также информационную политику, призванную воспрепятствовать вербовке новых джихадистов через социальные сети.
В гуманитарные программы в 2017 году коалиция намерена вложить $2,3 млрд, отметил Тиллерсон.
16 марта 2017 года сообщалось, что на север Сирии оборонное ведомство США может направить еще до тысячи военнослужащих в ходе подготовки сил международной коалиции к штурму Ракки - де-факто "столицы" ИГ в стране.
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