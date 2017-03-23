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У задержанного в Антверпене водителя в автомобиле нашли оружие

23.03.2017 17:11
Задержанный в бельгийском городе Антверпен при попытке въехать в толпу мужчина является гражданином Франции
У задержанного в Антверпене водителя в автомобиле нашли оружие
Фото: EPA

Водителем, которого задержали в бельгийском городе Антверпен при попытке въехать в толпу, оказался гражданин Франции. В багажнике автомобиля задержанного нашли холодное оружие и ружье, сообщает Le Soir.

В издании уточнили, что правоохранители остановили автомобиль на парковке на набережной Сен-Мишель. За рулем был Мохамед Г. 1977 года рождения, который имеет французское гражданство и постоянно проживает во Франции.

В багажнике автомобиля задержанного обнаружили холодное оружие и ружье. 

23 марта 2017 года сообщалось, что в Антверпене, Бельгия, мужчина на автомобиле пытался врезаться в толпу людей на одной из оживленных торговых улиц. Полиция задержала водителя. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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