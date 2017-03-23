У задержанного в Антверпене водителя в автомобиле нашли оружие

Задержанный в бельгийском городе Антверпен при попытке въехать в толпу мужчина является гражданином Франции

Водителем, которого задержали в бельгийском городе Антверпен при попытке въехать в толпу, оказался гражданин Франции. В багажнике автомобиля задержанного нашли холодное оружие и ружье, сообщает Le Soir.

В издании уточнили, что правоохранители остановили автомобиль на парковке на набережной Сен-Мишель. За рулем был Мохамед Г. 1977 года рождения, который имеет французское гражданство и постоянно проживает во Франции.

В багажнике автомобиля задержанного обнаружили холодное оружие и ружье.

23 марта 2017 года сообщалось, что в Антверпене, Бельгия, мужчина на автомобиле пытался врезаться в толпу людей на одной из оживленных торговых улиц. Полиция задержала водителя.

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