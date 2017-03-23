Взрыв в иракском Мосуле: погибли более 100 мирных жителей

Офицер армии Ирака предположил, что в жилом районе Мосула могла взорваться одна из мин-ловушек, установленных террористами ИГ

Более 100 мирных жителей были убиты в результате мощного взрыва в жилом районе Мосула в Ираке. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на офицер армии Ирака.

Один из командующих операцией против террористической организации Исламское государство, бригадный генерал Мохаммед аль-Джабури заявил, что было найдено 108 тел.

Информация о взрыве, который, как полагают, произошел в среду, появился только в четверг.

Аль-Джабури сказал, что скорее всего это взорвалась одна из мин-ловушек, установленных террористами ИГ.

Активисты независимой платформы Mosul Eye сообщают о 130 погибших.

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