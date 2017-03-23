Взрыв в иракском Мосуле: погибли более 100 мирных жителей
23.03.2017 17:35
Офицер армии Ирака предположил, что в жилом районе Мосула могла взорваться одна из мин-ловушек, установленных террористами ИГ
Фото: EPA
Более 100 мирных жителей были убиты в результате мощного взрыва в жилом районе Мосула в Ираке. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на офицер армии Ирака.
Один из командующих операцией против террористической организации Исламское государство, бригадный генерал Мохаммед аль-Джабури заявил, что было найдено 108 тел.
Информация о взрыве, который, как полагают, произошел в среду, появился только в четверг.
Аль-Джабури сказал, что скорее всего это взорвалась одна из мин-ловушек, установленных террористами ИГ.
Активисты независимой платформы Mosul Eye сообщают о 130 погибших.
Читайте также: Иракские войска взяли под контроль треть западного Мосула
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:34
-
17:40
-
17:24
-
18:00
-
17:58
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров