Россия, возможно, снабжает боевиков Талибана - генерал США

Россия усиливает свое влияние на Талибан, заявил Верховный главнокомандующий Европейского командования Вооруженных сил США и сил НАТО

Россия усиливает свое влияние на Талибан, а также, возможно, снабжает боевиков этого движения. Об этом на слушаниях в Сенате заявил генерал армии США Кертис Скапарротти, который также является Верховным главнокомандующим Европейского командования Вооруженных сил США и сил НАТО, сообщает Reuters.

"Я видел влияние России в последнее время - усиление влияния в плане объединения и, возможно, даже поставок в Талибан", - сказал Скапарротти.

Ранее был обнародован доклад командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона. Он сообщил, что Москва в последнее время активно пытается легитимизировать движение Талибан, заявляя, что оно помогает в борьбе с террористической группировкой Исламское государство.

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