Батальон НАТО в Литве пополнился голландскими военными

В начале апреля планируются совместные военные учения германских и голландских военных на полигоне в Литве

В создаваемый в Литве батальон НАТО прибыл голландский контингент - более 100 военных прибыли на базу военно-воздушных сил в Шяуляй, сообщает агентство Delfi со ссылкой на министерство обороны Литвы.

В целом количество военных из Нидерландов в международной боевой группе будет около 250. Ранее они доставили вооружение, военное оборудование и технику - боевые машины пехоты CV 90, разведывательные транспортные средства Fennek, транспортные средства Boxer различного предназначения, бронированные машины для ремонта и эвакуации.

В начале апреля планируются совместные военные учения германских и голландских военных на литовском полигоне в Пабраде.

В составе боевой группы батальона передового базирования НАТО в Литве уже дислоцированы 400 немецких военных и100 бельгийских. Норвежские военные, которые также присоединяться к этой боевой группе в Литве, прибудут в мае.

В 2017-2018 годах в боевой группе передового базирования НАТО в Литве будут служить около 1,2 тысячи военных из Германии, Норвегии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Боевой группой батальона в Литве руководить Германия, а ее военные составляют основу группы.

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