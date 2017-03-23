В России приостановлена деятельность "Свидетелей Иеговы"

Организация была внесена в список объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности

Деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" приостановлена, так как была внесена в список экстремистских. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на министерство юстиции РФ.

Организация была внесена Минюстом РФ в список общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена "в связи с осуществлением экстремистской деятельности", сказано в сообщении.

Окончательное решение о дальнейшей работе организации в России должен принять Верховный суд 5 апреля.

По словам представителя "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" Ярослава Сивульского, для решения о запрете организации нет никаких оснований.

Агентство напомнило, что ранее в России состоялось несколько судебных процессов против общин "Свидетелей Иеговы", которая была зарегистрирована в стране в 1991 году. Как правило, их обвиняют в экстремистской деятельности.

В частности, в декабре 2014 года Верховный суд России признал экстремистским сайт организации, а также три размещенные на нем книги "Чему на самом деле учит Библия?", "Приближайся к Иегове" и "Приходи и следуй за мной".

Региональные отделения организации неоднократно привлекались в России к административной ответственности по обвинению в распространении экстремистских материалов.

Организация "Свидетели Иеговы" появилась в 1931 году в США в результате разделения религиозного движения "Исследователи Библии".

Согласно данным самой организации, в 2015 году наибольшее число активных "возвещателей" в мире достигало 8 220 105 человек. За пределами Европы свидетели Иеговы легально действуют в США и Канаде, а также в таких странах, как Израиль, Иордания, Куба, Нигерия, Доминиканская республика, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Чад, Мексика, Танзания. Деятельность организации запрещена в Китае, Северной Корее, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и в ряде других стран.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.