КНДР готовит новые ядерные испытания в ближайшие дни - СМИ

Данные американской разведки показывают, что Северная Корея может провести очередные ядерные испытания до конца марта

Северная Корея заканчивает подготовку к новому испытанию ядерного оружия, которое могут провести в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников США.



"Испытания могут пройти еще до конца месяца", - отметил один из источников.



В Пентагоне увидели доказательства, что Северная Корея копает новые туннели вокруг испытательного полигона, но для учений нужно больше вооружения, которое еще не привезли.

В 2016 году в КНДР произвели восемь испытательных запусков баллистических ракет средней дальности, из которых семь были неудачными. В феврале 2017-го Северная Корея успешно протестировала ракету нового типа Pukguksong-2, а в начале марта запустила в сторону моря еще четыре баллистические ракеты. 21 марта был произведен еще один неудачный пуск.

16 марта 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что спустя 20 лет безуспешных дипломатических усилий "очевидна необходимость нового подхода", чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Пхеньяна.

Санкции ООН за ядерную программу и программу создания баллистических ракет применяются к Северной Корее уже 12-й год.

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