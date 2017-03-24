Соратник Клинтон снова обвинил Россию в помощи Трампу
Бывший глава предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста в беседе выразил уверенность в том, что Россия вмешивалась в процесс выборов в США. Об этом сообщает Би-би-си.
По его мнению, теперь следует ожидать, что Москва вмешается и в ход предстоящих выборов во Франции и в Германии.
Подеста также обвинил ФБР в двойных стандартах и подчеркнул, что расследование, начатое в отношении Хиллари Клинтон незадолго до выборов, навредило ее предвыборной кампании.
Говоря о победе Дональда Трампа на президентских выборах, Подеста заметил, что "при этом ему немного помогли русские, а также в определенном смысле руководство ФБР".
Глава ФБР Джеймс Коми 20 марта выступил на слушаниях в конгрессе США и подтвердил, что ФБР ведет расследование возможного вмешательства России в американскую предвыборную кампанию, включая установление связей людей из команды Трампа с российскими властями.
Коми сказал, что это расследование началось еще летом прошлого года. Однако тогда глава ФБР не делал никаких публичных объявлений на этот счет - в отличие от его заявления о расследовании в отношении Клинтон.
Джон Подеста был главой президентской администрации при Билле Клинтоне. Позднее он был советником и президента Барака Обамы.
В 2016 году он возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
В октябре прошлого года сайт WikiLeaks опубликовал более 2 тыс. электронных документов, среди которых была переписка Хиллари Клинтон и Джона Подесты.
Подеста тогда же заявил, что его переписка была похищена хакерами, а к взлому почты и утечке писем причастна Россия.
В частности, он написал в Twitter, что россияне, осуществляя хакерские атаки, пытаются дать преимущество на выборах Дональду Трампу.
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