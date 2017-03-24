В США будут проверять аккаунты в сетях у желающих получить визу

Сотрудники посольства обязаны будут расспрашивать желающих получить визу об их прошлом и просматривать их страницы в соцсетях

Госдепартамент США разослал распоряжение в дипмиссии и посольства с предписанием проверять учетные записи в соцсетях у запрашивающих визу лиц, которые находились на территориях, контролируемых террористами, или которых можно заподозрить в связях с экстремистами. Об этом сообщает Associated Press.

Госдеп также поручил дипмиссиям независимо друг от друга разработать общие рекомендации о том, какие именно группы лиц следует особенно тщательно проверять при выдаче виз на въезд в США.

Сотрудники посольства будут спрашивать желающих получить визу об их прошлом и просматривать их страницы в соцсетях.

В документе говорится, что эти меры предпринимаются в соответствии с указом президента Дональда Трампа об усилении контроля за въездом в страну.

28 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней.

Указ раскритиковали европейские лидеры, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В последствие указ был отменен судом.

19 февраля мэр Лондона Садик Хан призывал запретить визит в Британию президента США Дональда Трампа.

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