Теракт в Лондоне: нападавший много лет жил в Саудовской Аравии
Халид Масуд, напавший на прохожих и полицейских в центре Лондона в среду, работал старшим преподавателем английского языка в колледже в Лутоне и радикализовался в Саудовской Аравии. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Как отмечает издание, исполнитель теракта при рождении получил имя Эдриан Элмс. В полиции считают, что он, неоднократно попадая в тюрьму, вероятно, там и радикализовался. Масуд - исламское имя, которое он для себя выбрал после принятия мусульманства.
Британским СМИ стало известно, что Масуд до 2005 года работал в Саудовской Аравии, а потом обучал работников в одном из институтов этой страны. В 2004 году он вступил в брак с мусульманкой Фарзаной Малик. Пока неизвестно, принял ли он ислам в то время. Весной 2009 года Масуд вернулся из Саудовской Аравии в Великобританию.
В Британии он начал работать старшим преподавателем английского языка в колледже в Лутоне.
23 марта в полиции Лондона заявили, что Масуду было 52 года, он был уроженцем английского графства Кент, и в прошлом его признавали виновным в избиении и незаконном хранении оружия. Насильственный экстремизм Масуда привлек внимание разведки MI5, однако позже было принято решение, что он больше не представляет опасности.
23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.
В интернете появились первые фото подозреваемого в совершении вчерашнего теракта.
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