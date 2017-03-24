Ле Пен прилетела к Путину: хочет отмены санкций ЕС против России

Сегодня в Москве кандидат в президенты Франции от ультраправых назвала санкции против государства-агрессора "глупыми и несправедливыми"

Пророссийский лидер ультраправой партии Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен прилетела в Москву. Об этом сообщает прокремлевский ресурс ТАСС.

На заседании комитета по международным делам нелегитимной Госдумы РФ она назвала санкции Евросоюза против России "глупой дипломатией угроз и шантажа".

"Что касается санкций и моего отношения к санкциям (ЕС, - ред.), вы знаете, что мы всегда были против санкций. Я считаю, что это несправедливо, а тем более глупо. Мы не верим ни в дипломатию угроз, ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, которую Европейский Союз в последнее время все чаще применяет не только против РФ, но и против своих собственных членов", - заявила она.

В случае победы на президентских выборах Ле Пен пообещала отменить персональные санкции против россиян во Франции.

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По ее словам, "черные списки" подсанкционных россиян сейчас остаются в силе "во многом под влиянием Брюсселя".

21 марта 2017 года сообщалось, что согласно результатам опроса, треть французских избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать на президентских выборах.

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