Дневник Кеннеди с размышлениями о Гитлере выставили на аукцион

В дневнике также содержатся размышления Джона Ф. Кеннеди о британских выборах и Уинстоне Черчилле

Дневник 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди, в котором он выражает свои размышления об Адольфе Гитлере, выставили на аукцион. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Ожидается, что лот продадут за $200 тысяч.

Этот дневник Кеннеди вел во время путешествий по Европе в юношестве. 28-летний Кеннеди писал: "Гитлер восстанет из ненависти, которая его окружает сейчас, как одна из самых значительных фигур в истории. В нем есть то, о чем слагают легенды".

Эти строки Кеннеди написал летом 1945 после путешествия баварским горным курортом.

В дневнике молодой Кеннеди писал, что Гитлер "имел безграничные амбиции для своей страны, которые обернулись угрозой для мира во всем мире, но тайна в том, как он жил, и в том, как умер, которая будет жить и расти после него".

Этот дневник Кеннеди держал при себе в течение примерно четырех месяцев после самоубийства Адольфа Гитлера. В то время молодой американец, завершив военную службу, путешествовал по Европе, работая журналистом.

По мнению историков, это единственный дневник, который когда-либо вел Кеннеди. Его оригинальную копию выставит на продажу на бостонском аукционе 26 апреля ее нынешняя владелица Дейрдре Хендерсон, которая работала ассистенткой Кеннеди, когда он был сенатором США.

Этот дневник он отдал ассистентке, чтобы она знала о его взглядах на международную политику и национальную безопасность, рассказала Хендерсон.

В пояснительной записке к аукционному лоту она уточнила, что Кеннеди не испытывал симпатии к преступлениям нацистов или к их делам.

В дневнике также содержатся размышления Кеннеди о британских выборах и Уинстоне Черчилле, которого Хендерсон называет "идолом" 35-го президента США.

14 марта 2017 года сообщалось, что альбом с неизвестными ранее личными фотографиями Адольфа Гитлера продадут на аукционе в Великобритании. Cтоимость альбома оценивается более чем в $18 тысяч.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.