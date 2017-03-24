Пираты Сомали захватили траулер - хотели использовать как базу

Второй раз за неделю заявили о себе сомалийские пираты; почти всех членов экипажа они отпустили, взяв в заложники только кока, капитана и механика

Активизировавшиеся у берегов Сомали пираты захватили крупное рыболовецкое судно, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в районе Африканского рога. Об этом со ссылкой на полицию региона Пунтленд сообщает служба Би-би-си.

По словам полковника сомалийской полиции Мохамеда Хассана, пираты подошли к судну на парусной лодке - скифе - и взяли его на абордаж.

"Как мы понимаем, пираты захватили траулер, чтобы атаковать с него в океане крупные суда. Десятерых членов экипажа, йеменцев, а также охранника-сомалийца они высадили на берегу, а сами исчезли вместе с кораблем и припасами, забрав с собой капитана, кока и инженера", - рассказал полицейский.

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