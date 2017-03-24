Сомалийские пираты захватили траулер: хотят использовать как базу
Активизировавшиеся у берегов Сомали пираты захватили крупное рыболовецкое судно, чтобы использовать его как мобильную базу для рейдов в районе Африканского рога. Об этом со ссылкой на полицию региона Пунтленд сообщает служба Би-би-си.
По словам полковника сомалийской полиции Мохамеда Хассана, пираты подошли к судну на парусной лодке - скифе - и взяли его на абордаж.
"Как мы понимаем, пираты захватили траулер, чтобы атаковать с него в океане крупные суда. Десятерых членов экипажа, йеменцев, а также охранника-сомалийца они высадили на берегу, а сами исчезли вместе с кораблем и припасами, забрав с собой капитана, кока и инженера", - рассказал полицейский.
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Вспышка пиратства близ Сомали в конце прошлого десятилетия нанесла индустрии судовых перевозок миллиардные убытки в долларах. На выкупах заложников сомалийские бандиты получили около $400 млн. Международное сообщество организовало военное патрулирование региона, после чего морской разбой там сошел на нет.
14 марта 2017 года сомалийские пираты впервые за пять лет захватили судно - нефтеналивной танкер Aris 13, однако после угроз со стороны береговой охраны провинции Пунтленд отпустили его без выкупа.
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