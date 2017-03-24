Манафорт предложил дать показания о связях с РФ перед Конгрессом

Экс-глава президентской кампании Трампа предлагает засвидетельствовать под присягой Конгрессу о том, были ли у него связи с Путиным

Пол Манафорт, бывший руководитель избирательного штаба президента Дональда Трампа, предложил дать показания перед Конгрессом США о своих связях с Россией. Об этом заявил глава комитета разведки при Палате представителей? представитель Республиканской партии Девин Нюнес, сообщает The Huffington Post.

Нунес не уточнил, будет ли Манафорт публично давать показания, он также не сообщил никаких других подробностей расследования.

Отмечается, что Нюнес ведет расследование связей между членами кампании Трампа и российским правительством. Федеральная разведывательное бюро также изучало вмешательство России в выборы в США в 2016 году.

Ранее журналистам стало известно, что Манафорт продвигал в США интересы президента России Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску.

Позже в Белом доме заявили, что Трамп не знал о работе экс-главы своего избирательного штаба на РФ. Сам Манафорт свои связи с Россией опроверг.

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