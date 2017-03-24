США ввели санкции против 30 компаний и лиц за ядерные программы

Эти юридические и физические лица были подвергнуты санкциям за передачу или приобретение товаров, услуг или технологий у Ирана, Северной Кореи и Сирии

Сегодня США ввели санкции в отношении 30 иностранных юридических и физических лиц в 10 странах в соответствии с законом о нераспространении ядерного оружия в Иране, Северной Корее и Сирии. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Согласно сообщению, эти санкции применяются к конкретным физическим и юридическим лицам, которые будут включены в федеральный реестр. Они будут действовать в течение двух лет.

Санкции не распространяются на соответствующие страны или правительства этих лиц и организаций.

"В рамках санкций, введенных 21 марта, группа из одиннадцати юридических и физических лиц была подвергнута санкциям за передачу чувствительных предметов для Иранской программы по баллистическим ракетам", - сказано в сообщении.

В Госдепартаменте уточнили, что еще 19 иностранных организаций и частных лиц были наказаны в соответствии с законом о нераспространении за другие нарушения.

Эти юридические и физические лица были подвергнуты санкциям за то, что они передали или приобрели товары, услуги или технологии у Ирана, Северной Кореи или Сирии, включенные в многосторонние списки контроля за экспортом.

Ограничения вступят в силу с 21 марта, сообщили в Госдепартаменте США.

Как сообщалось сегодня, Северная Корея заканчивает подготовку к новому испытанию ядерного оружия, которое могут провести в ближайшие несколько дней.

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