В Польше 11 человек задержаны за акцию у Освенцима
Сегодня несколько молодых людей зарезали овцу около входа в бывший концентрационный лагерь Освенцим в Польше, затем молодые люди разделись и приковали себя цепями друг к другу перед воротами лагеря. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на руководство музея.
Участники акции повесили на ворота баннер с надписью "любовь" и снимали действо на камеру в беспилотнике, передают местные СМИ.
Полиция задержала 11 человек, участвовавших в акции. Большая часть задержанных - поляки, однако, по данным СМИ, среди них были также граждане Германии и Беларуси.
Полиция планирует сообщить об инциденте в прокуратуру. Участникам акции предъявят, вероятно, обвинения в осквернении памятника.
Вместе с тем, в местных СМИ появилась информация, что участники акции пытались высказаться против конфликта в Украине.
В пятницу музей был закрыт из-за инцидента, он должен вновь открыться в субботу.
Сегодня в Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Министерство иностранных дел Украины осудило этот акт вандализма.
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