В Польше 11 человек задержаны за акцию у Освенцима

В местных СМИ появилась информация, что участники акции пытались высказаться против конфликта в Украине

Сегодня несколько молодых людей зарезали овцу около входа в бывший концентрационный лагерь Освенцим в Польше, затем молодые люди разделись и приковали себя цепями друг к другу перед воротами лагеря. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на руководство музея.

Участники акции повесили на ворота баннер с надписью "любовь" и снимали действо на камеру в беспилотнике, передают местные СМИ.

Полиция задержала 11 человек, участвовавших в акции. Большая часть задержанных - поляки, однако, по данным СМИ, среди них были также граждане Германии и Беларуси.

Полиция планирует сообщить об инциденте в прокуратуру. Участникам акции предъявят, вероятно, обвинения в осквернении памятника.

Вместе с тем, в местных СМИ появилась информация, что участники акции пытались высказаться против конфликта в Украине.

В пятницу музей был закрыт из-за инцидента, он должен вновь открыться в субботу.

Сегодня в Тернополе неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста. Министерство иностранных дел Украины осудило этот акт вандализма.

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