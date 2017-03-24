В ООН приняли резолюцию о защите культурного наследия в ходе воен

Целью резолюции ООН является защита и сохранение культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов

Совет безопасности ООН принял резолюцию о защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter украинской миссии в ООН.

Отмечается, что Украина вместе с другими странами является одним из авторов резолюции.

"Совет Безопасности ООН только что принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении.

Целью резолюции является повышение эффективности международных усилий по предотвращению и противодействию уничтожения и контрабанды культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов.

Инициаторами резолюции выступили представители Италии и Франции.

Рада Безпеки ООН щойно ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Україна- один з співавторів. 5 фактів pic.twitter.com/ZJASqbcfMG - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 марта 2017 г.

Резолюция осуждает незаконное уничтожение а также разграбление и вывоз культурных ценностей с территории военных конфликтов. Кроме этого, документ подтверждает, что такие действия могут быть военными преступлениями.

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