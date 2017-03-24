Совбез ООН: Действия КНДР ведут к гонке вооружения в Азии

Совбез ООН отмечает, что ядерные испытания Северной Кореи дестабилизируют ситуацию и могут привести к гонке вооружений в регионе

Стремление КНДР усовершенствовать систему доставки ядерных зарядов дестабилизирует обстановку в регионе и может привести к гонке вооружения в этой части света. Об этом говорится в заявлении для прессы Совета безопасности ООН, передает Центр новостей ООН.

"Члены Совета Безопасности решительно осудили недавний запуск баллистической ракеты и испытания ракетного двигателя, проведенные КНДР, соответственно, 21 и 19 марта", - говорится также в сообщении.

Подчеркивается, что эти действия Пхеньяна являются серьезным нарушением международных обязательств Северной Кореи в рамках резолюций Совбеза ООН.

Члены Совбеза также "сожалеют, что власти Северной Кореи тратят средства на баллистические ракеты, в то время как население этой страны остро нуждается в помощи".

22 марта представитель режима Ким Чен Ына заявил, что любые попытки США расширить санкции против КНДР за развитие ракетно-ядерной программы, включая угрозы отключить страну от системы SWIFT, приведут лишь к ускорению процесса разработки ядерного оружия и средств его доставки на большие расстояния.

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