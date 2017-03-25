USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В США республиканцы не поддержали отмену Obamacare

25.03.2017 02:16
Законопроект сняли с голосования в Конгрессе представители Республиканской партии
В США республиканцы не поддержали отмену Obamacare
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную 44-м президентом США Бараком Обамой страховую систему. Об этом сообщает Би-би-си.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.

"Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон", - сказал он.

12 марта сообщалось, что около 14 миллионов человек в США могут потерять медицинское страхование уже в 2018 году в рамках нового республиканского плана здравоохранения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 