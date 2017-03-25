В США республиканцы не поддержали отмену Obamacare
25.03.2017 02:16
Законопроект сняли с голосования в Конгрессе представители Республиканской партии
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
Республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения, которая отменяла введенную 44-м президентом США Бараком Обамой страховую систему. Об этом сообщает Би-би-си.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что подготовка нового законопроекта не займет много времени.
"Могу вам сказать, что из этого получится: еще лучший закон", - сказал он.
12 марта сообщалось, что около 14 миллионов человек в США могут потерять медицинское страхование уже в 2018 году в рамках нового республиканского плана здравоохранения.
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