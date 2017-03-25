Во французском Лилле неизвестный устроил стрельбу

Ранены трое человек. Стрелявший сбежал с места происшествия

На юге французского города Лилле неизвестный устроил стрельбу. Ранены три человека. Об этом сообщают местные власти, передает Би-би-си со ссылкой на французские СМИ.

Сообщается, что 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один человек ранен в шею. Пострадавшие госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу.

По данным СМИ, стрелявший сбежал с места происшествия. Стрельба произошла на парковке.

На месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.

16 марта во Франции в одной из школ Грасс в результате стрельбы несколько человек получили ранения.

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