Во французском Лилле неизвестный устроил стрельбу
25.03.2017 02:38
Ранены трое человек. Стрелявший сбежал с места происшествия
Фото: iStock
На юге французского города Лилле неизвестный устроил стрельбу. Ранены три человека. Об этом сообщают местные власти, передает Би-би-си со ссылкой на французские СМИ.
Сообщается, что 14-летний подросток получил ранение в ногу, еще один человек ранен в шею. Пострадавшие госпитализированы. Третья пострадавшая самостоятельно отправилась в больницу.
По данным СМИ, стрелявший сбежал с места происшествия. Стрельба произошла на парковке.
На месте работает полиция. Найдено около десятка гильз.
16 марта во Франции в одной из школ Грасс в результате стрельбы несколько человек получили ранения.
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