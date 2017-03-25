Трамп в телефонном разговоре перепутал Юнкера и Туска
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора перепутал двух высокопоставленных чиновников Европейского Союза - главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и главу Европейского совета Дональда Туска. Об этом сообщает The Guardian.
"Трамп говорил с господином Туском и перепутал нас", - сказал Юнкер.
"Что касается международной политики. Все дело в деталях", - добавил он.
Однако сам Трамп в интервью изданиям The Times и Bild на этой неделе заявил, что он говорил с "главой Европейского Союза" и на уточняющий вопрос журналиста подтвердил, что он говорил с Юнкером.
Ранее сегодня сообщалось, что республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения Трампа, которая отменяла введенную систему Obamacare.
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