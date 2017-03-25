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Трамп в телефонном разговоре перепутал Юнкера и Туска

25.03.2017 03:49
Трамп заявил, что говорил с "главой Европейского Союза" Юнкером, в то время, как на самом деле он общался с Дональдом Туском
Трамп в телефонном разговоре перепутал Юнкера и Туска
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора перепутал двух высокопоставленных чиновников Европейского Союза - главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и главу Европейского совета Дональда Туска. Об этом сообщает The Guardian.

"Трамп говорил с господином Туском и перепутал нас", - сказал Юнкер.

"Что касается международной политики. Все дело в деталях", - добавил он.

Однако сам Трамп в интервью изданиям The Times и Bild на этой неделе заявил, что он говорил с "главой Европейского Союза" и на уточняющий вопрос журналиста подтвердил, что он говорил с Юнкером.

Ранее сегодня сообщалось, что республиканцы в палате представителей Конгресса США сняли с голосования законопроект реформы здравоохранения Трампа, которая отменяла введенную систему Obamacare.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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