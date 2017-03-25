USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Тиллерсон посетит Эрдогана в Анкаре в конце марта

25.03.2017 05:43
Государственный секретарь США также отправится в Брюссель в рамках поддержания сотрудничества с партнерами США по НАТО
Тиллерсон посетит Эрдогана в Анкаре в конце марта
Рекс Тиллерсон (фото - ЕРА)

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Анкару и встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другими турецкими чиновниками 30 марта в рамках поддержания сотрудничества с партнерами США по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента. 

Кроме того, 31 марта Тиллерсон посетит также Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО.

22 марта государственный секретарь США заявил, что готов приехать на встречу глав МИД стран-членов НАТО, если ее перенесут.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 