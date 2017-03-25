Тиллерсон посетит Эрдогана в Анкаре в конце марта
25.03.2017 05:43
Государственный секретарь США также отправится в Брюссель в рамках поддержания сотрудничества с партнерами США по НАТО
Рекс Тиллерсон (фото - ЕРА)
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Анкару и встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и другими турецкими чиновниками 30 марта в рамках поддержания сотрудничества с партнерами США по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента.
Кроме того, 31 марта Тиллерсон посетит также Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО.
22 марта государственный секретарь США заявил, что готов приехать на встречу глав МИД стран-членов НАТО, если ее перенесут.
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