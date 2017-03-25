Акции ко Дню Воли в Минске: ОМОН массово задерживает людей

В Минске проходят акции, приуроченные ко Дню Воли. Людей задерживает ОМОН, передает tut.by.

Станции метро "Парк Челюскинцев", "Академия наук" и "Площадь Якуба Коласа" закрыты.

Акцию около "Академии наук" власти накануне не согласовали. Оппозиция заявила о намерении все равно собраться. Там и начались задержания. По словам свидетелей, забирали людей, которые не делали ничего противозаконного и не оказывали сопротивления. Причин задержания не объясняют.

Также люди собирались у кинотеатра "Октябрь". Позже ОМОН начал всех оттеснять.

ОМОН задержал польского журналиста OKO Press Патрика Сцепаняка и троих журналистов Комсомольской правды в Беларуси. Среди задержанных также граждане России и Франции.





Около тысячи человек с флагами собрались в районе площади Якуба Коласа. Там также начались задержания - силовики выхватывают людей из толпы.

Несколько десятков человек шли со стороны площади Калинина в направлении станции "Академия наук", но ОМОН не дает им пройти.

Силовики перекрыли также проспект Независимости.





Около 60 человек задержаны в офисе правозащитного центра "Весна", в том числе лидер "Весны" Алесь Беляцкий и председатель РОО "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) Олег Гулак.

Власти отказали в проведении шествия ко Дня Воли по заявленному оргкомитетом маршруту от Академии наук до парка Янки Купалы, предложив провести митинг в парке Дружбы Народов. В связи с этим заявители отозвали свою заявку.

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