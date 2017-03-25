Туск: ЕС будет единым или его не будет вообще

Туск призвал страны ЕС объединяться и работать на благо единой Европы

Европейский Союз будет единым или его не будет вообще. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в Риме на сессии к годовщине подписания Римского договора, передает WsbRadio.



"Только единая Европа может быть суверенной Европой по отношению к остальному миру. Только суверенная Европа гарантирует независимость ее наций, гарантирует свободу ее граждан", - сказал Туск.



Сегодня лидеры 27 стран Евросоюза, кроме Великобритании, встретились в Риме, чтобы отметить 60-ю годовщину со дня подписания Римского договора.



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