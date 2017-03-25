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Туск: ЕС будет единым или его не будет вообще

25.03.2017 14:45
Туск призвал страны ЕС объединяться и работать на благо единой Европы
Туск: ЕС будет единым или его не будет вообще
Дональд Туск (фото - EPA)

Европейский Союз будет единым или его не будет вообще. Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск в Риме на сессии к годовщине подписания Римского договора, передает WsbRadio.

"Только единая Европа может быть суверенной Европой по отношению к остальному миру. Только суверенная Европа гарантирует независимость ее наций, гарантирует свободу ее граждан", - сказал Туск. 

Сегодня лидеры 27 стран Евросоюза, кроме Великобритании, встретились в Риме, чтобы отметить 60-ю годовщину со дня подписания Римского договора. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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