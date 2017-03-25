USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Макрон победит Ле Пен в первом туре выборов во Франции - опрос

25.03.2017 17:00
Согласно опросу, на выборах президента Франции Эмманюэль Макрон может победить лидера прокремлевских сил Марин Ле Пен и в первом, и во втором туре
Макрон победит Ле Пен в первом туре выборов во Франции - опрос
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

В субботу, 25 марта, опубликованы данные соцопроса, который предсказывает победу 39-летнего Эмманюэля Макрона в первом туре выборов президента Франции. Об этом сообщает RFI.

По данным опроса, проведенного социологической службой BVA, "ни правый, ни левый" Макрон, который начинал политическую карьеру в качестве советника президента Франсуа Олланда, должен набрать в первом туре 26%, и таким образом опередить лидера ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен (25%).

Третье место опрос по-прежнему отдает кандидату правой партии Республиканцы Франсуа Фийону (17%). За неделю Фийон, чей рейтинг стремительно упал после вспыхнувшего в конце января скандала с трудоустройством жены, потерял еще 2,5%.

Четвертым, судя по данным опроса, должен прийти лидер леворадикального движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон (14%). Пятым - официальный кандидат правящей Соцпартии Бенуа Амон (11,5%).

Опрос проводился с 22 по 24 марта, то есть уже после первых телевизионных дебатов между кандидатами, которые состоялись в минувший понедельник, 20-го марта.

Согласно всем социологическим опросам, во втором туре выборов президента Франции Макрон уверенно обойдет Марин Ле Пен.

20 марта Эмманюэль Макрон победил на первых теледебатах кандидатов в президенты Франции.

Читайте также: Макрон: Реформатор, сокрушивший планы Кремля во Франции

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 