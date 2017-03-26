Устроивший теракт в Лондоне действовал один - полиция

У правоохранителей нет данных о подготовке новых атак

На фото справа - Халид Масуд во время учебы в школе (коллаж - bbc.com)

Халид Масуд, напавший на прохожих и полицейских у здания парламента в центре Лондона 22 марта, действовал в одиночку, выяснила полиция Лондона. У правоохранителей нет данных о подготовке новых атак, передает Би-би-си.

"Мы все должны принять тот факт, что есть возможность того, что мы никогда не узнаем, почему он это сделал. Эта тайна умерла вместе с ним", - сказал журналистам заместитель главы лондонской полиции Нейл Басу.

Он добавил, что в полиции все еще считают, что Масуд действовал в одиночку в тот день, и нет никакой информации или разведывательных данных, по которым можно было бы предположить, что запланированы дальнейшие нападения.

Впрочем, Басу добавил, что даже если Масуд действовал в одиночку в процессе подготовки к атаке, "полиции нужно абсолютно точно установить, почему он совершил эти неописуемые действия". Это, по его словам, необходимо, чтобы успокоить жителей города, а также ответить на вопросы родных погибших и пострадавших.

"Мы полны решимости разобраться, был ли Масуд одиночкой, вдохновленным террористической пропагандой, или кто-то поощрял, поддерживал и направлял его. Если последнее подтвердится, эти люди предстанут перед судом", - сказал Басу.

Он призвал тех, кто знал Масуда, обратиться в полицию.

22 марта в Лондоне рядом со зданием парламента Великобритании произошла серия нападений. В полиции Лондона произошедшее назвали терактом.

23 марта сообщалось, что количество погибших в результате теракта в столице Великобритании возросло до пяти человек.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии и многих других странах экстремистская группировка Исламское государство.

Читайте также: Теракт в Лондоне: злоумышленник находился под следствием MI5

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.