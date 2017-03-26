Трамп возьмется за реформу налоговой системы США

После того, как законопроект об отмене Obamacare провалилися, президент США заявил, что теперь займется налоговой реформой

Президент США Дональд Трамп заявил, что возьмется за реформу налоговой системы США. Об этом сообщает BBC.



Такое намерение Трамп высказал после того, как его попытка отменить систему медицинского страхования Obamacare потерпела неудачу - соответствующий законопроект сняли с голосования. Ранее Трамп обещал сначала реформировать здравоохранение, и только потом менять налоговый кодекс.



Президенту пришлось отозвать документ, поскольку он не получил необходимой поддержки даже от республиканцев.

Ранее возместить налоговые сокращения федерального бюджета предполагалось за счет средств, сэкономленных в рамках реформы здравоохранения.



Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что, по его мнению, провести через Конгресс налоговую реформу, возможно, будет проще, чем изменить систему здравоохранения. Он рассчитывает, что конгресс одобрит налоговую реформу к августу.

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