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Президента Йемена приговорили к смертной казни

26.03.2017 10:59
Хуситы приговорили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади и шестерых чиновников к смертной казни
Президента Йемена приговорили к смертной казни
Фото: EPA

Суд в столице Йемена Сане под контролем повстанцев-хуситов из шиитского движения Ансар Алла приговорил президента страны Абд Раббу Мансура Хади к смертной казни. Как сообщает Reuters, Хади обвинили в государственной измене - в подстрекательстве и помощи агрессорскому государству (Саудовской Аравии) и ее союзникам.

Смертный приговор за государственную измену также вынесли шести высокопоставленным правительственным чиновникам Йемена, в том числе послу республики в США Ахмеду Аваду бин Мубараку, а также бывшему министру иностранных дел страны Рияду Ясину.

В Йемене с 2014 года продолжаются столкновения между правительственными войсками и хуситами. В результате конфликта уже погибли более 40 тыс. человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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