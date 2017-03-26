Драка на религиозной почве в Индии: один человек погиб

Из-за драки между школьниками в индийском штате Гуджарат один человек погиб и 14 ранены

В результате стычки между мусульманскими и индуистскими школьниками в индийском штате Гуджарат один человек погиб и по меньшей мере 14 ранены. Об этом пишет The Indian Express.



В селе Вадавали в районе Патан вчера, 25 марта, собралось около 5 тысяч человек, которые напали на мусульманских жителей и подожгли десятки домов и транспортных средств. По словам главы местной администрации, члены мусульманской общины в ответ атаковали индуистов, используя камни.



Прибывшая на место происшествия полиция применила слезоточивый газ и несколько раз выстрелила в воздух, чтобы разогнать толпу.



По официальной информации, в 2002 году бунтовщики убили около тысячи человек, большинство из которых были мусульманами.

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