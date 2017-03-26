В Беларуси оппозиция намерена провести очередную акцию протеста

Организаторы через социальные сети сообщили, что акция состоится в полдень по местному времени на Октябрьской площади в Минске

Белорусская оппозиция в воскресенье, 26 марта, намерена провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления, арестов и избиения участников акции по случаю Дня Воли, которая состоялась в субботу. Организаторы через социальные сети сообщили, что акция состоится в полдень по местному времени на Октябрьской площади в Минске, передает УНИАН.

Как передает радио "Свобода", активистка белорусской правозащитной организации "Вясна" Татьяна Ревяко сообщила, что, по их данным, накануне во время акций протеста на улицах Минска были задержаны около 700 человек, "многие из арестованных были избиты и нуждаются в медицинской помощи".

Ассоциация журналистов Беларуси также сообщила о задержании около 20 журналистов, освещавших акции протеста. Большинство задержанных в воскресенье утром были освобождены, однако правозащитникам не известно, сколько людей еще остаются задержанными силовиками. Европейский Союз осудил действия белорусских властей против демонстрантов и потребовал немедленного освобождения всех задержанных мирных граждан.

В посольстве США в Беларуси также призвали белорусские власти освободить всех людей, задержанных во время демонстрации.

Несколько правозащитных организаций Украины в субботу также распространили обращение с призывом к международным организациям обратить внимание на события в Беларуси в контексте массовых задержаний во время акций ко Дню Воли.

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции. После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произшли массовые задержания.

По оценкам правозащитников, известно о более 700 задержанных во время акции белорусской оппозиции в Минске против президента Александра Лукашенко, посвященной также Дню Воли.

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