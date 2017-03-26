Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Санкции Ирана стали ответом на введенные ранее Вашингтоном ограничительные меры.
24 марта Госдепартамент обнародовал решение о введении санкций против 30 компаний и организаций за нарушение закона, запрещающего поставки вооружений. В сообщении указывалось, что 11 из 30 компаний и организаций попали в санкционный список из-за поставок вооружений и материалов Ирану, российских компаний и организаций в этом перечне не было, соответственно они могли быть включены в список из-за поставки вооружений и материалов Сирии и КНДР.
МИД Ирана заявляет, что компании, попавшие под санкции официального Тегерана, напрямую или косвенно замешаны в преступлениях "сионистского режима на оккупированных палестинских территориях", а также поддерживали или принимали участие в расширении поселений в Палестине.
Россия в ответ на американские санкции заявила, что Штаты подрывают сотрудничество по борьбе с терроризмом.
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