В Беларуси продолжаются акции протеста, есть задержанные

В белорусских городах Витебске и Орше люди снова вышли на площади. Ситуацию контролировали правоохранители, сообщается о нескольких задержанных

В воскресенье, 26 марта, в белорусском Витебске снова прошла несанкционированная властями акция протеста. Люди не выдвигали никаких требований, но обсуждали экономические проблемы и политическую обстановку в стране. В стихийном митинге участвовали примерно 100 человек, сообщает tut.by.

Как и вчера в ходе акции, посвященной Дню Воли, к протестующим вышли руководители правоохранительных органов и местных властей. Они предупредили горожан, что мероприятие на площади Победы не разрешено городской властью, и предложили им разойтись.

Ситуацию контролировали сотрудники милиции в форме и штатской одежде. Возле площади Победы стояли автозаки.

Во время акции задержали правозащитников Павла Левинова и Леонида Светика. Также в Витебске сегодня задержан журналист Константин Мордвинцев.

Кроме того, по данным издания, уличная акция прошла в Орше, здесь на площадь вышли около 100 человек. В результате, задержали редактора местного сайта orsha.eu Игоря Казмерчака.

Вчера по всей Беларуси прошли акции оппозиции ко Дню Воли. В этот день 99 лет назад была провозглашена Белорусская Народная Республика. Этот праздник не отмечается в стране на официальном уровне.

В ходе акций протеста в Минске силовики задержали сотни людей, которые вышли на акции ко Дню Воли, а также против декрета президента Александра Лукашенко.

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