Ученые нашли способ массового производства искусственной крови

Ученые Бристольского университета совместно с коллегами из NHS Blood and Transplant открыли технологию массового производства эритроцитов

Группа ученых из Бристольского университета совместно с коллегами из NHS Blood and Transplant разработала уникальный метод массового производства искусственной крови. Пресс-служба университета напоминает, что эритроциты в лабораторных условиях можно производитель и сейчас, но пока не решен вопрос масштабов.

Ранее существовала технология превращения донорских стволовых клеток в зрелые эритроциты. Но такой метод позволяет получить очень мало красных кровяных телец, поскольку их жизненный цикл мал, а главное - требует постоянных новых поступлений стволовых клеток.

Новая технология заключается в создании бессмертных колоний эритроцитов из взрослых стволовых клеток.

Уже удалось сделать несколько литров такой крови. Следующим этапом ученые будут искать способы расширения производства.

Искусственная кровь стоит намного дороже, поэтому, скорей всего, ее будут использовать для людей с редким типом крови.

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