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В Санкт-Петербурге задержали более 50 участников акций протеста

26.03.2017 18:35
Акции протеста в Санкт-Петербурге закончились после задержания более полусотни участников
В Санкт-Петербурге задержали более 50 участников акций протеста
Фото: pp.userapi.com

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в районе площади Восстания начались задержания протестующих. Об этом сообщает Meduza.

По информации издания, на Невском задержаны более 50 человек.

Одного из задержанных, который пытался оказать сопротивление, ударили электрошокером.

"Протест закончился - ОМОН задержал еще несколько десятков людей, остальные разбежались", - пишут российские СМИ.

Акция против коррупции в Санкт-Петербурге началась в 14:00 на Марсовом поле. Власти оценили количество участников примерно в три тысячи человек.

Поводом для проведения митингов в российских городах сегодня стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.Всех сотрудников ФБК, а также самого Навального уже задержали в Москве.

Читайте также: Число задержанных на акциях в Москве превысило 500 человек

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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