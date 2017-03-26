USD:  26.93  27.21   EUR:  28.78  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Протесты в РФ: Навального арестовали, задержанных уже 700 человек

26.03.2017 19:34
Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали за участие в несогласованном митинге в Москве
Протесты в РФ: Навального арестовали, задержанных уже 700 человек
Фото: EPA

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении. Об этом изданию Meduza сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, суд назначен на 27 марта. Также Ярмыш у себя Twitter сообщила, что Алексею Навальному оформляют административный арест.

Проект ОВД-Инфо в Twitter сообщает, что количество задержанных в Москве достигло 700 человек.

Ранее сообщалось о 500 задержанных в ходе протестных акций в Москве.

В Москве 26 марта проходит несогласованная акция против коррупции. Ее организатор Алексей Навальный уже был задержан. В акциb приняли участие, по разным данным, от 8 до 20 тысяч человек.

По данным СМИ, поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 