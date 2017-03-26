Протесты в РФ: Навального арестовали, задержанных уже 700 человек

Российского оппозиционера Алексея Навального арестовали за участие в несогласованном митинге в Москве

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении. Об этом изданию Meduza сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, суд назначен на 27 марта. Также Ярмыш у себя Twitter сообщила, что Алексею Навальному оформляют административный арест.

На Навального прямо сейчас оформляют административный арест - Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 26 марта 2017 г.

Проект ОВД-Инфо в Twitter сообщает, что количество задержанных в Москве достигло 700 человек.

В Москве задержано минимум 700 человек. Мэрия Москвы заявила: "Полиция проявила себя безукоризненно". - ОВД-Инфо (@OvdInfo) 26 марта 2017 г.

Ранее сообщалось о 500 задержанных в ходе протестных акций в Москве.

В Москве 26 марта проходит несогласованная акция против коррупции. Ее организатор Алексей Навальный уже был задержан. В акциb приняли участие, по разным данным, от 8 до 20 тысяч человек.

По данным СМИ, поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

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