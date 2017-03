Репортер The Guardian сообщил о своем задержании в Москве

В Москве во время акции против коррупции силовики задержали репортера The Guardian Алека Луна. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Я фотографировал полицейских, задерживающих парня во время протестов Навального. Они также задержали меня, хотя я неоднократно говорил, что я журналист", - написал он.

I took a photo of police detaining a guy at @navalny protest so they detained me as well even though I repeatedly said I was a journalist pic.twitter.com/vbsZF7CTtl