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На досрочных выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия

26.03.2017 23:22
Партии ГЕРБ, которая по результатам экзит-полов набирает больше трети голосов избирателей, нужно будет искать партнеров для создания коалиции
На досрочных выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия
Бойко Борисов (фото - EPA)

На досрочных парламентских выборах в Болгарии побеждает проевропейская партия ГЕРБ. Об этом по результатам экзит-полов сообщает Euronews.

Экзит-полы показали, что за правоцентристскую партию ГЕРБ проголосовали почти 32% избирателей. Лидер политсилы Бойко Борисов заявил, что мандат, полученный от народа, обязывает его снова сформировать правительство. Для этого ГЕРБ нужно будет найти партнеров для коалиции. 

В выборах участвовали 12 партий, девять коалиций и девять независимых кандидатов. Всего зарегистрированы около 4,7 тыс. кандидатов в депутаты в 31 избирательном округе. 

22 января в Болгарии принял присягу пророссийский президент Румен Радев, который намерен бороться за отмену санкций против РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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