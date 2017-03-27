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В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия

27.03.2017 01:07
ОБСЕ призвали белорусские власти не применять санкции и силу для подавления права на свободу выражения мыслей
В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия
Фото: Радио Свобода

В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия и свободы выражения мыслей. Об этом заявил директор Бюро демократических институций и прав человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк, передает Радио Свобода

Он осудил неоправданное применение силы со стороны властей против мирных демонстрантов в Минске и других городах.

"После вчерашних событий (25 марта - ред.) и событий последних дней я снова призываю белорусские власти воздержаться от любой формы санкций или чрезмерной силы для подавления инакомыслия и законного права на свободу выражения мыслей", - заявил Линк. 

Он также отметил, что обеспокоенность вызывают задержания и применение силы против правозащитников и журналистов. 

В Минске оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть в основном журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции. После этого около тысячи активистов стали двигаться к центру Минска с другого места, но вскоре были остановлены милицией, произшли массовые задержания.

По оценкам правозащитников, известно о более 700 задержанных во время акции белорусской оппозиции в Минске, посвященной также Дню Воли. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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