ОБСЕ призвали белорусские власти не применять санкции и силу для подавления права на свободу выражения мыслей

В ОБСЕ призвали Беларусь воздержаться от подавления инакомыслия и свободы выражения мыслей. Об этом заявил директор Бюро демократических институций и прав человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк, передает Радио Свобода.



Он осудил неоправданное применение силы со стороны властей против мирных демонстрантов в Минске и других городах.



"После вчерашних событий (25 марта - ред.) и событий последних дней я снова призываю белорусские власти воздержаться от любой формы санкций или чрезмерной силы для подавления инакомыслия и законного права на свободу выражения мыслей", - заявил Линк.



Он также отметил, что обеспокоенность вызывают задержания и применение силы против правозащитников и журналистов.